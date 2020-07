Zuzüge im Basketball – Neue Leaderinnen für Winterthur Ameryst Alston und Olga Yatskovets machen das Team aus Winterthur komplett. Der Trainer ist zuversichtlich, dass die neuen Spielerinnen die richtige Wahl sind. Stefan Kleiser

Die Winterthurer Basketballerinnen haben grosse Pläne. Ameryst Alston und Olga Yatskovets sollen helfen, sie zu verwirklichen. Stefan Kleiser

Winterthurs Headcoach Daniel Rasljic hat grosse Pläne. Er will mit seinem Team Vollgas-Basketball spielen. Die 200 Minuten Einsatzzeit sollen gleichmässiger aufgeteilt sein. In der letzte Spielzeit war das Kader noch nicht breit genug besetzt, um so aufzutreten. Für die nächste Saison ist jedoch die Verpflichtung von Charlotte Kohler und Margaux Götschmann gelungen, zwei der besten Schweizer Nachwuchsspielerinnen. Und jetzt ist auch die Basketballerin gefunden, die für den Ballvortrag zuständig sein wird.