Personalie in Seuzach – Neue Leitung der Spitex RegioSeuzach Ab Mitte des Jahres übernimmt die Management-Allrounderin Sybille Kümmerli die Führung der Spitex in der Region Seuzach und Hettlingen. Gabriele Spiller

Die neue Geschäftsleiterin Sybille Kümmerli. Foto: PD

Ab dem 1. Juli steht die Spitex RegioSeuzach mit den Spitexzentren in Hettlingen und Rickenbach unter einer neuen Leitung. Hierfür konnte die Personal-, Marketing- und IT-Expertin Sybille Kümmerli gewonnen werden.

Sybille Kümmerli absolvierte einen kaufmännischen Werdegang und bietet seit zehn Jahren Unternehmensdienstleistungen mit ihrer Firma Beratungen Kümmerli in Riedikon an. In den letzten knapp drei Jahren war sie als Leiterin HR & Services für die Seniorenbetreuung Home Instead tätig. Das privatwirtschaftliche Unternehmen erbringt mit einem Team von 270 Mitarbeitenden professionelle Betreuungs- und Grundpflegeleistungen in der Region Zürich Oberland – Winterthur.