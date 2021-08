Stellenschafferpreis 2021 – Neue Methode und neue Preise für Winterthurer Stellenschaffer Im Rahmen des Stellenschafferpreises wird in diesem Jahr zum ersten Mal ein Preis für «besondere Leistungen» vergeben. Gregory von Ballmoos

CEO Rolf Sonderegger durfte den Stellenschafferpreis für die Kistler Instrumente AG 2019 entgegennehmen. Bild : Marc Dahinden

Bereits zum 17. Mal wird Anfang Oktober der Winterthurer Stellenschafferpreis vergeben. Ausgezeichnet wird die Firma, die im vergangenen Jahr am meisten neue Arbeitsplätze in und um Winterthur geschaffen hat. Ebenfalls gekürt wird der grösste Lehrstellenschaffer.

Den letzten Stellenschafferpreis gewann die Kistler Instrumente AG 2019, der Lehrstellenpreis ging damals an die Quellenhofstiftung. 2020 wurde der Preis pandemiebedingt nicht vergeben. Die Veranstalter von House of Winterthur verteilten damals aus gegebenen Anlass den Mutmacherpreis. Bekommen haben diesen der Lyner Beck, Mastai Comestibles en gros und die Tenti AG für ihre gemeinsame «Winti-Chiste». Darin lieferten sie Brot, Fisch und Gemüse direkt ins Homeoffice.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Zwei Neuerungen

Zum ersten Mal wird 2021 nicht nur die Firma mit der höchsten Anzahl neuer Stellen geehrt, sondern auch die, die im Verhältnis zu ihrer Grösse am meisten Stellen schuf. Zudem wird ein Preis für «besondere Leistungen in aussergewöhnlichen Zeiten» verliehen. Die Sieger werden am 7. Oktober gekürt, bewerben können sich alle Firmen aus Winterthur und Region.

Fehler gefunden?Jetzt melden.