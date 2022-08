Gastronomie in Illnau-Effretikon – Neue Pächter fürs First gesucht Im Restaurant First kommt es zu einem Wechsel. Sarah Twerenbold übernimmt die Tracht in Rüschlikon, Mutter Claire Kuhn will kürzertreten. Almut Berger

Das Restaurant First zieht gerade bei schönem Wetter viele Ausflügler an. Foto: Almut Berger

Das Restaurant First im gleichnamigen Weiler in Illnau-Effretikon sucht neue Pächter. «Es ist alles im Umbruch… und besondere Situationen erfordern besondere Massnahmen», schreibt die jetzige Pächterin Sarah Twerenbold auf ihrer Facebook-Seite. Es liege ihnen sehr am Herzen, jemanden zu finden, der das Restaurant «mit viel Liebe und Herzblut weiterführt». Sarah Twerenbold war vor eineinhalb Jahren bei ihrer Mutter Claire Kuhn in First mit eingestiegen. Diese führt das Restaurant seit 2014.