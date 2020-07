Restaurant in Marthalen – Neue Pächter fürs Rössli Mitte März wurde das Restaurant Rössli in Marthalen geschlossen, nun soll es ab 4. August wieder öffnen. Ein neues Pächterpaar ist gefunden. Elena Willi

Am Restaurant Rössli in Marthalen finden zurzeit Renovierungsarbeiten statt, doch im August kann dort wieder gespeist werden. Bild: Heinz Diener

Nachdem das Rössli in Marthalen aufgrund der Corona-Krise am 17. März frühzeitig geschlossen wurde, öffnet es nun früher als ursprünglich geplant. Bereits am 4. und 5. August soll die Eröffnung des Restaurants stattfinden und nicht wie angekündigt im September. Damals war die Gemeinde Marthalen noch auf der Suche nach einem neuen Pächter, der das Restaurant im charmanten Riegelhaus weiter betreiben wird.