Die Situation in der Linde war im vergangenen Frühling vertrackt. Gemäss Amtsblatt gab es das Restaurant nicht mehr. «Das Einzelunternehmen ist infolge Geschäftsaufgabe erloschen», hiess es im Register. Dennoch wurde das Pfungemer Traditionslokal zunächst weitergeführt. Der Pächter wohnte weiterhin in der Wohnung oberhalb des Restaurants.

Inzwischen gibt es längst eine Lösung: Der ehemalige Pächter ist weggezogen, und neue Kräfte haben den Betrieb übernommen. «Wir führen die Linde als Familienbetrieb», sagt die neue Wirtin am Telefon. «Mein Mann kocht, der Bruder arbeitet als Pizzaiolo.» Angeboten würden nebst Pizzen aber auch Schweizer Küche. Zubereitet werde alles frisch und möglichst mit lokal eingekauften Produkten. «Die Leute im Dorf sind glücklich, dass das Restaurant geöffnet ist», sagt die Frau weiter. Schon seit dem 1. Mai hätten sie das Restaurant übernommen. Die Wirtin will nicht mit ihrem Namen in der Zeitung vorkommen. «Die Leute sollen persönlich vorbeikommen, um uns kennen zu lernen», sagt sie.

Der ehemalige Pächter führte das Pfungemer Restaurant an der Dorfstrasse 33 gut anderthalb Jahre lang. Nach der Übernahme im Jahr 2020 wurde das Lokal sanft renoviert. Zuvor war es mehrere Jahre ruhig um das Restaurant, es döste vor sich hin. Nur während der Fasnacht erwachte die «Dorfchnelle» jeweils. Dann bevölkerten Narren die dekorierte Gaststube. Von 1974 bis 2020 gehörte die Linde der Pfungemer Familie Kuhn. Bis sie der Gastronom und Unternehmer Dario Ristagno übernommen hatte, dem in der Region bereits mehrere Lokale gehören, so die Schmiede in Oberwinterthur, das Caliente in Veltheim, der Bären sowie das Monte Civetta in Wülflingen und die Sonne in Uster. Den Move Club und das Am Gleis führt er selber.

Bei den neuen Pächtern der Linde in Pfungen habe er ein gutes Gefühl, sagt Ristagno. «Ich habe schon oft dort gegessen und wurde noch nie enttäuscht.» Man merke, dass sich die zwei gelernten Köche gut verstünden. Es habe zudem viele Gäste im Restaurant. Auch die neue Pächterfamilie ist zuversichtlich, dass sie die Linde längerfristig führen kann. Der Start sei vielversprechend gewesen.

