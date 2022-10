Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Neue Räume für die Stadtpolizei Letzte Woche ist die Stadtpolizei Winterthur in das neue Polizeigebäude an der Obermühlestrasse umgezogen. Damit ging ihre mehr als hundert Jahre dauernde Präsenz am Obertor zu Ende. Sammlung Winterthur / Andres Betschart

Blick vom Schalterbereich in die Polizeiwache am Obertor, 28. Dezember 1980. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Die neuen Räume der Polizei sind hell, freundlich und mit modernster Technik ausgerüstet. Die Polizeiwache, wie sie Ende Dezember 1980 fotografiert worden ist, mutet dagegen wie eine fremde Welt an: Altertümliche technische Anlagen für Funk und Telefon bestimmen das Bild, an den Pulten stehen wuchtige Schreibmaschinen. Das gesammelte Wissen der Polizei ist in Karteien, Hängeregistern und Bundesordnern gespeichert; Notizblock und Bleistift sind die wichtigsten Arbeitsinstrumente der Polizeibeamten.

Die Arbeitsbedingungen waren in diesem Raum, wenig verwunderlich, nicht optimal. So schrieb der «Landbote» am 30. Dezember 1980: «Vier Beamte haben im Lokal ihren Arbeitsplatz. Wegen Funk- und Telefongesprächen, Alarmzeichen und Diskussionen des Schalterbeamten mit dem Publikum besteht ein hoher Lärmpegel. Unter solchen Bedingungen muss der Wachtchef seine oft schwerwiegenden Dispositionen für die Einsätze der Polizei und der Notfalldienste treffen.»

Im Februar 1981 bewilligte das Stadtparlament auf Antrag des Stadtrats einen Kredit für den Umbau der Polizeiwache und den Einbau einer Funk- und Notrufzentrale; am 16. April 1982 nahm diese hochmoderne Anlage in umgebauten Räumen den Betrieb auf. Eine neue Epoche brach an bei der Stadtpolizei – und mittlerweile ist auch sie wieder Geschichte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.