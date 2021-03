Keine Spiele auf der Schützi – Neue Rasen-Analyse soll den Schuldigen finden Der Rasen auf der Schützenwiese hat sich noch nicht erholt. Die Stadt will den Boden nochmals untersuchen lassen, der FCW bis Ende April auswärts spielen. Gregory von Ballmoos

Wie ein Acker mit Maulwurfhügeln: Die Winterthurer Schützenwiese beim Spiel FCW gegen Kriens. Im Bild Sayfallah Ltaief im Duell mit Diogo Costa. Foto: Madeleine Schoder

Vor genau drei Monaten wurde zum letzten Mal auf der Schützenwiese gespielt – und die fussballfreie Zeit soll noch mindestens um sechs Wochen verlängert werden. Nachdem diese Zeitung am Montag dem Sportamt Winterthur eine Anfrage zum Zustand der Schützenwiese gestellt hatte, verschickte die Stadt am Mittwoch eine gemeinsame Medienmitteilung mit dem FC Winterthur. Inhalt: Bis Ende April finden keine Spiele auf der Schützi statt. Und mit einer externen Analyse soll sie auf Baumängel geprüft werden.

Diese externe und unabhängige Analyse soll umfassender sein als diejenige im Dezember und kostet die Stadt «etwas mehr als 10’000 Franken», so der zuständige Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne). Damit will die Stadt abklären, ob es allenfalls doch einen Schuldigen gibt für die Rasenmisere. Bis jetzt hat sie dies mehrfach ausgeschlossen. Der Rasen sei ein Naturprodukt, und das Gras wachse nicht schneller, wenn man daran ziehe, hiess es zuletzt am 1. März im Grossen Gemeinderat.