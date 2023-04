Journalismus in der Ukraine – Soldaten dürfen nicht mehr mit den Medien reden Die Bericht­erstattung aus dem Kriegsgebiet wird neu in Zonen eingeteilt – und damit noch schwieriger. Die Organisation Reporter ohne Grenzen wehrt sich gegen «unangemessene Beschränkungen». Sonja Zekri

Solche Berichterstattung soll erschwert werden: Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP im März in der ukrainischen Stadt Mariupol. Foto: Mstyslaw Chernow (AP)

Je näher Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine der Front kämen, desto leichter werde die Arbeit, desto belangloser die Vorschriften, hiess es unter internationalen Korrespondenten lange. Und es stimmte, in und um umkämpfte Orte wie Bachmut redeten die Soldaten offen – über den Sinn der Operation, Defizite, Verluste. Für die geplante ukrainische Offensive, so vermuten ukrainische Medien, allerdings vielleicht zu offen. Zumindest dürften Plaudereien mit Männern auf Schützenpanzern nach den neuen Regeln für die Berichterstattung deutlich schwieriger, wenn nicht unmöglich werden.

Die neuen Anweisungen der Armee für den Umgang mit den Medien, formuliert im Dekret Nr. 73, traten Anfang März in Kraft und gelten bis zum Ende des Kriegsrechts. Sie verschärfen die bisherigen Einschränkungen, über aktuelle oder geplante Kämpfe zu berichten, um den russischen Truppen nicht in die Hände zu spielen. Künftig ist es untersagt, den Namen oder das Gesicht eines Soldaten ohne Erlaubnis zu veröffentlichen, so wie es Soldaten von nun an generell verboten ist, mit Journalistinnen oder Journalisten ohne Erlaubnis zu sprechen.

Grüne, gelbe oder rote Zonen

Die bislang unbegrenzt geltenden Akkreditierungen für Medienschaffende sind nur noch bis Mai gültig. Danach müssen neue Akkreditierungen beantragt und alle sechs Monate erneuert werden. Grössere Wut als solche bürokratischen Hürden löste allerdings eine neue Einteilung in verschiedene Zonen für die Berichterstattung aus. Eine grüne Zone, in der akkreditierte Reporterinnen und Reporter frei arbeiten können, eine gelbe, in der sie nur in Begleitung eines Presseoffiziers berichten können, und einen roten Bereich, in dem selbst für akkreditierte Journalisten keine Berichterstattung möglich sein soll.

Da die Einteilung nicht öffentlich ist, ist oft unklar, welche Gebiete in welcher Zone liegen. Zwei im März veröffentlichte Listen geben jedoch Aufschluss über einige Orte im Süden und Osten des Landes.

Zu den mit rot oder gelb markierten Bereichen gehören demnach nicht nur Teile von Odessa, Cherson oder Mikolajiw im Süden. Rot ist beispielsweise auch ein Teil des im Landesinneren gelegenen, vergleichsweise friedlichen Winnizja.

«Stellt euch die Arbeit in Mikolajiw vor, wenn alle Journalisten von einem Pressebeamten begleitet werden sollen.» Tetiana Popova, Journalistin

Bachmut, wo die Ukraine nach monatelangen, verlustreichen Kämpfen nur noch wenige Blocks kontrolliert und der Zugang für Journalisten seit einigen Monaten bereits eingeschränkt war, gehört wenig überraschend zum roten Bereich. Kupjansk hingegen, das regelmässig beschossen wird, taucht nicht einmal auf der Liste der gelb markierten Orte auf.

Unter ukrainischen und internationalen Berichterstattern waren Spott und Empörung gross. «Stellt euch die Arbeit in Mikolajiw vor, wenn alle Journalisten von einem Pressebeamten begleitet werden sollen», sagte beispielsweise die Journalistin Tetiana Popova: «Haben Sie in Mikolajiw 200 bis 500 Presseoffiziere zusätzlich? Alle Journalisten, die in der Region Cherson arbeiten, leben normalerweise in Mikolajiw.» Andere fragten nach der Rechtsgrundlage für die neue Einteilung oder hielten fest, dass die gesamte Frontregion, inklusive des Bezirks Donezk, damit für die Berichterstattung entfällt. Einer konstatierte trocken: «Das macht die Arbeit eigentlich unmöglich.»

«Unangemessene Beschränkungen»

Die neuen Regeln sehen vor, dass die Orte von den jeweiligen Armeekommandanten in rote, gelbe oder grüne Zonen eingeteilt werden, und zwar entsprechend der aktuellen Lage. In der Realität hat sich daraus eine noch etwas grössere Verwirrung ergeben. Denn die Militärverwaltung für den Bezirk Donezk hat beispielsweise Ende März eine Einteilung bekannt gegeben, aber ob diese Sortierung noch gültig ist oder ob grüne Orte zu gelben oder rote zu grünen Zonen wurden, muss jeder Journalist neu erfragen.

Entsprechend hart fiel das Urteil von Reporter ohne Grenzen (ROG) aus. «Die Entscheidung ist absolut nicht nachvollziehbar», so Jeanne Cavelier vom ROG-Osteuropa-Büro: «Wir fordern die ukrainischen Behörden auf, diese unangemessenen Beschränkungen sofort aufzuheben und noch einmal völlig neu darüber nachzudenken, wie die Arbeit von Journalisten ermöglicht werden kann.»

Seit Beginn des Krieges hat sich das Verhältnis der Berichterstatter zur ukrainischen Armee – vielleicht nicht einmal überraschend – verdüstert. Zwar ist man sich in der Regierung wohl bewusst, dass eine kontinuierliche Berichterstattung wichtig ist, um die Aufmerksamkeit der Welt auf den Krieg zu lenken. Aber mindestens so gross ist das Bedürfnis, diese Berichterstattung zu lenken.

Oft wird dabei die Sorge um die Sicherheit der Journalisten vorgeschoben, noch häufiger militärische Bedenken. seit langem schon ist es untersagt, Bilder oder Informationen von frischen Einschlägen zu veröffentlichen. Das ist einerseits völlig nachvollziehbar, andererseits aber auch etwas absurd, wenn man die Flut von Bildern und Videos berücksichtigt, die nicht nur Einwohner angegriffener Städte, sondern auch die Soldaten selbst im Internet posten.

Akkreditierung entzogen

Bei der Befreiung Chersons im November war die Auseinandersetzung eskaliert. Während die Armee Journalisten den Zugang noch verbot, berichteten CNN, Sky News und andere Medien über den Jubel der befreiten Ukrainer. Als den Journalisten daraufhin die Akkreditierung entzogen wurde, richteten ukrainische und ausländische Medien einen offenen Brief an Präsident Wolodimir Selenski.

Die Debatte um Hürden für die Berichterstattung nahm danach neue Fahrt auf. Es gab Gespräche, von einer Taskforce war die Rede. Das vorläufige Ergebnis ist nun das Dekret Nr. 73. «Wir haben auf alle unsere Vorschläge keine Reaktionen bekommen», sagte Oksana Romanjuk, Direktorin des ukrainischen Instituts für Masseninformationen (IMI), dem britischen «Guardian»: «Von den Änderungen durch das Dekret Nr. 73 haben wir aus einem Telegram-Kanal erfahren. Das dürfte kaum ein Hinweis für eine ‹verbesserte Kommunikation› sein.»

