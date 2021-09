Kantonsspital Winterthur – Neue Rehaklinik ab 2024 Das Kantonsspital plant im bestehenden Bettenhaus eine Rehaklinik. Betrieben wird diese von der Vamed Schweiz, die auf Rehabilitation spezialisiert ist. Elisabetta Antonelli

Im Kantonsspital Winterthur wird 2024 auch Rehabilitation möglich sein. Foto: Madeleine Schoder

Ab 2024 soll es für Patientinnen und Patienten möglich sein, etwa nach einer Operation im Kantonsspital Winterthur (KSW) gleich in nächster Nähe in die Reha zu gehen, wie das KSW in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Im 8. Stock des bestehenden Bettenhauses soll eine Rehaklinik entstehen. Betrieben wird sie von der Vamed Schweiz, die Rehakliniken in Zihlschlacht TG, Dussnang TG und Seewis GR führt. Die Betreiberin wird sich im KSW einmieten.

Laut Spitaldirektor Rolf Zehnder hat es in der künftigen Rehaklinik Platz für 26 Betten. Sechs davon seien mit Intensivbetten zu vergleichen und für Patientinnen und Patienten reserviert, die viel Überwachung brauchten. Zwanzig Betten sollen der Nachbetreuung von Lungenkrankes oder älteren Menschen mit Vorerkrankungen dienen. «Im Fokus stehen ältere Patientinnen und Patienten, die weniger mobil sind», sagt Zehnder. Für diese sei die Nähe zum Akutspital ideal.