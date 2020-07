Theater Winterthur – Neue Saison mit schmerzhaften Absagen Weil wegen der Corona-Krise nicht geprobt werden konnte, beginnt die neue Saison im Theater Winterthur nicht mit einer Opernaufführung, sondern nur mit einem Arienabend. Helmut Dworschak

Mit Arien anstelle der Oper «Carmen» beginnt Mitte September die Saison des Theater Winterthur. Der im Mai bekannt gegebene Spielplan musste also bereits revidiert werden. Aufgrund der Schutzmassnahmen in Nordrhein-Westfalen habe in Dortmund keine grosse Oper mit Chor geprobt werden können, teilt das Theater Winterthur mit.