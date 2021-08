Eurobus statt Weder Bus – Neue Schulbusse für Winterthur Schülerinnen und Schüler werden neu von Eurobus chauffiert. Die Stadt vergab den 2,5-Millionen-Franken-Auftrag nach 10 Jahren neu. Gregory von Ballmoos

Die Busflotte steht bereit: Neu werden Winterthurer Schülerinnen und Schüler von Eurobus transportiert. Foto: PD

Auf der Website der Stadt Winterthur heisst es auch am Freitagmittag, drei Tage vor Schulstart, noch: «Das Transportunternehmen Weder fährt die Schülerinnen und Schüler zur Schule und wieder nach Hause.» Doch das stimmt nicht mehr. Die Stadt Winterthur und auch die beiden betroffenen Unternehmen, Eurobus und Weder Bus, bestätigen dies auf Anfrage.

«Der bisherige Vertrag mit der Firma Weder wurde 2011 für die Dauer von fünf Jahren fest abgeschlossen mit einer automatischen Verlängerung um jeweils ein Jahr für maximal weitere fünf Jahre», schreibt der zuständige Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) auf Anfrage. Somit sei der Vertrag am 31. Juli dieses Jahres definitiv ausgelaufen; er musste neu ausgeschrieben werden. Dies hat die Stadt am 9. April via die öffentliche Beschaffungsplattform «simap» getan. Dabei bekam Eurobus den Zuschlag.