Abstimmung im Tösstal – Neue Schulgrenzen sind für Wila teuer Die Stimmberechtigten in Wila, Wildberg und Turbenthal entscheiden am 7. März über neue Schulgrenzen. In Wila droht mit einem Ja eine Steuererhöhung, Turbenthal erwartet mehr Schüler. Rafael Rohner

Die Sekundarschule in Wila behält trotz neuer Grenzen gleich viele Schüler. Archivfoto: Marc Dahinden

Die Schulgrenzen in Wila, Wildberg und Turbenthal verlaufen derzeit kreuz und quer durch die Politischen Gemeinden. Bis Anfang nächstes Jahr muss sich das ändern. So verlangt es das neue Gemeindegesetz.

Die Schulgemeinden legen den Stimmberechtigten deshalb am 7. März einen Gebietsänderungsvertrag vor. Die Grenzen der Schulgemeinden werden darin so gelegt, dass sie den Grenzen der Politischen Gemeinden entsprechen.

Das hat vor allem für die Schulen in Wila Folgen. Denn die Primar- und die Sekundarschule treten Gebiete ab und werden dadurch (noch) kleiner. Die Sek Wila hat in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass es für kleine Schulen schwieriger und teurer wird, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine Schulfusion scheiterte 2016 jedoch äusserst knapp an der Urne. Das hat nun Folgen, für Schulkinder und Steuerzahler.

Was ist mit den Schülern?

Zuerst zu den Schülern: In der Primarschule Wila sind von der geplanten Gebietsänderung rund 14 Kinder betroffen. Sie sollen bei einem Ja grundsätzlich die Schule wechseln und neuerdings ins Schulhaus Schmidrüti in Turbenthal gehen. Die Schulkinder wechseln jedoch nicht mitten im Schuljahr den Standort, sondern per 1. August 2022, wie es in der Abstimmungsweisung heisst.

Eine Ausnahme gibt es für Schülerinnen und Schüler, die das letzte Schuljahr noch an der bisherigen Schule in Wila abschliessen wollen.

Anders ist es auf Sekundarstufe. Die betroffenen rund 15 Schüler sollen weiterhin in Wila unterrichtet werden, obwohl sie aufgrund der neuen Grenze eigentlich zur Sekundarschule Turbenthal-Wildberg gehören würden. Möglich wird dies dank Anschlussverträgen.

Das hat vor allem einen Nachteil: Eltern und Schüler haben in der Sek Wila damit zwar die gleichen Rechte. Sie können politisch aber nicht mehr mitbestimmen und beispielsweise nicht für die Schulpflege Wila kandidieren.

Der Vorteil: Die Sek Wila verliert keine Schüler. Denn sie ist bereits heute so klein, dass ihre Zukunft mittelfristig ungewiss ist.

Finanzielle Folgen

Die Sek- und die Primarschulgemeinde Wila verlieren jedoch beide Land und damit auch Steuerzahler. Es sind zwar auch Einsparungen möglich, da in der Primarschule weniger Kinder unterrichtet werden müssen. Die Ausfälle können damit aber nicht kompensiert werden. Die Primarschule Wila rechnet deshalb ab 2023 mit einem um zwei Prozentpunkte höheren Steuerfuss. Die Primarschule Turbenthal könnte mit dem Mehrertrag hingegen ihren Steuerfuss halten, heisst es in der Weisung.

Auch die Sekundarschule Wila kann ihre Steuerausfälle nicht kompensieren. Sie erhält für die Schüler aus Turbenthal-Wildberg, die sie weiterhin unterrichtet, zwar Schulgeld. Die Verluste überwiegen jedoch. Die Sekundarschule Wila rechnet deshalb ebenfalls mit einer Steuererhöhung um zwei bis drei Prozentpunkte.

Insgesamt könnten die Steuern der Schulen in Wila somit um vier bis fünf Prozent ansteigen. Dabei ist die Gemeinde mit einem Gesamtsteuerfuss von 129 Prozent schon auf einem hohen Niveau. Sie könnte damit bereits individuellen Sonderlastenausgleich (Isola) beantragen und Defizite vom Kanton begleichen lassen. Allerdings gelten dafür strenge Kriterien. So muss die Gemeinde etwa aufzeigen, dass sie ihre hohen Kosten nicht aus eigener Kraft beeinflussen kann.

Fusion 2016 geplatzt

Doch weshalb ist es zu dieser Situation gekommen? Ursprünglich wollten die fünf betroffenen Sek- und Primarschulen im mittleren Tösstal ihre komplizierten Grenzverläufe gemeinsam entwirren. Sie planten eine grosse Schulgemeinde. Die Fusion scheiterte im Herbst 2016 jedoch äusserst knapp an der Urne. 22 Stimmen in Wildberg fehlten für einen Zusammenschluss. Dafür mitverantwortlich sind die Gemeinderäte in Wila und Wildberg. Sie hatten sich im Vorfeld der Abstimmung vehement gegen eine Schulfusion gewehrt.