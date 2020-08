Schulhaussanierung in Zell – Neue Schulzimmer im Kleinod geplant Der Zeller Gemeinderat will das Schulhaus an der Tösstalstrasse in Rikon sanieren. Die genauen Kosten sind noch unbekannt. Rafael Rohner

Das Schulhaus an der Tösstalstrasse wurde im Jahr 1843 erbaut. Nächstes Jahr soll es saniert werden. Foto: Marc Dahinden

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Zell steigen weiter. Der Gemeinderat will deshalb mehr Platz für Klassenzimmer schaffen. Potenzial sieht das Gremium im alten Schulhaus an der Tösstalstrasse in Rikon.