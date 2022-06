Grossanlässe in Winterthur – Neue Schutzsysteme gegen Terrorfahrer Um Anlässe wie das Albanifest vor Fahrzeugen zu schützen, hat die Stadtpolizei Winterthur drei Arten von Sperren beschafft. David Herter

Begrenzte Schutzwirkung: Bisher hatte die Stadtpolizei die Zufahrten zu Grossanlässen wie dem Albanifest 2019 mit sogenannten Jersey-Betonelementen verstellt. Foto: Heinz Diener

Die Stadtpolizei Winterthur hat für 267’000 Franken drei Arten von Sperren gekauft, um Grossanlässe wie das Albanifest vor Terrorfahrern zu schützen. Die Sperren liessen sich ergänzend und flexibel einsetzen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Es handelt sich einerseits um Behälter, die mit Wasser gefüllt werden können, und andererseits um Poller, die rasch verschoben werden können. Vorstellen will die Stadtpolizei die Schutzsysteme am Donnerstag an einer Zufahrt zum Albanifest.

Bisher hatte die Stadtpolizei die Zufahrten zu Grossanlässen mit sogenannten Jersey-Betonelementen verstellt. Diese waren geeignet, fahrende Autos oder Lastwagen zumindest zu bremsen. Diese Lösung sei aber relativ teuer gewesen und die Schutzwirkung begrenzt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Beschafft hat die Stadtpolizei die Schutzsperren schon vor drei Jahren. Dies, nachdem an verschiedenen Orten in Europa Fahrzeuge in Menschenmengen gesteuert worden waren, wobei es Tote und Verletzte gab. Der Nachrichtendienst des Bundes stufte damals die Gefährdungslage auch für die Schweiz als erhöht ein. «Diese Einstufung hat bis heute unverändert Gültigkeit», heisst es im Schreiben.

Zum Einsatz kamen die Behälter und Poller bisher nie. Wegen der Corona-Pandemie fielen die Grossanlässe auch in Winterthur mehrheitlich aus.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

