Digitalisierung in Winterthur – Neue Tablets für die Primarschulen Für das Schulfach «Medien und Informatik» benötigen die Winterthurer Primarschulen zusätzliche Tablets. Die Zentralschulpflege beantragt beim Gemeinderat einen Kredit von 331’000 Franken. Nina Thöny

Die Zentralschulpflege will 624 neue Tablets kaufen, um den Bedarf in den 5. und 6. Primarklassen zu decken. Foto: Urs Jaudas

Seit der Einführung des Lehrplans 21 wird in den Primarschulen ab der 5. Klasse das neue Schulfach «Medien und Informatik» unterrichtet. Dabei wird für jede Schülerin und jeden Schüler ein Computer benötigt. Nicht nur in diesen Stunden, auch in anderen Fächern arbeiten die Schülerinnen und Schüler vermehrt mit Computern. Wie die Stadt Winterthur in einer Mitteilung schreibt, reichen die vorhandenen Geräte nicht aus, um den erhöhten Bedarf zu decken.