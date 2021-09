Wohnen in Seuzach – Neue Überbauung mit Bauernhof-Flair Nach 18 Monaten Bauzeit ist die neue Überbauung am Chrebsbach in Unterohrigen fertiggestellt. Modernes und Altes treffen hier aufeinander. Fabienne Grimm

Im Januar 2020 haben die Bauarbeiten begonnen. 18 Monate später ist die Überbauung fertig. Bild: Enzo Lopardo

Urs Steinmann zeigt auf eine grosse Linde. «Zum Glück hat sie die Unwetter des Sommers einigermassen gut überstanden, denn sie liegt mir sehr am Herzen.» Die Linde steht hier, seit Steinmann sich erinnern kann. Und mit ihrem fast einen Meter dicken Stamm sieht sie tatsächlich so aus, als könne ihr die Zeit nichts anhaben. Sonst hat sich an der Ohringerstrasse 117/119 in Seuzach im letzten Jahr allerdings einiges verändert.

Wo sich einst der Schopf des ehemaligen Landwirts befand, stehen jetzt vier Reihenhäuser mit eigenem Garten. Auch das Doppelbauernhaus seiner Eltern erscheint in neuem Glanz. Von langer Hand geplant, ist sie endlich fertig, die neue Überbauung am Chrebsbach. Anfang September sind die neuen Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen.