Wetterwarnung für die Region Winterthur – Neue Unwetter werden die Hochwasserlage zuspitzen Von Dienstag bis Freitag beherrscht das Tiefdruckgebiet Bernd das Wetter im Raum Winterthur. Vor allem am Dienstag und am Donnerstag ist mit grossen Regenmengen zu rechnen. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Thomas Münzel

Töss-Hochwasser an der Schlachthofstrasse: Aufgrund der zu erwartenden Niederschläge in dieser Woche ist damit zu rechnen, dass die Töss – wie schon am vergangenen Freitag – erneut Hochwasser führen wird. Archivfoto: Heinz Diener

Das Achterbahn-Wetter in diesem Sommer nimmt kein Ende: Nach einer kurzen sonnigen und warmen Phase bestimmt in den nächsten Tagen das Höhentief Bernd das Wetter in Winterthur und Umgebung. Es wird – einmal mehr – ziemlich ungemütlich, kühl und nass. Meteo Schweiz hat für die Region eine Wetterwarnung der Kategorie 2 (mässige Gefahr) ausgegeben.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Allein am Dienstag erwarten wir etwa zwölf Stunden Dauerregen», sagt Meteorologin Denise Praloran von Meteo Schweiz. «Wir rechnen im Raum Winterthur bis am Dienstagabend mit einer Regensumme von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter.» Noch deutlich grössere Regenmengen werde es aber in der Westschweiz geben, sagt Praloran. Die Tageshöchstwerte liegen am Dienstag in Winterthur und Umgebung nur noch bei etwa 17 Grad.