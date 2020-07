Buch am Irchel – Neue Wasserverordnung zum zweiten Mal abgelehnt Die Flaachtaler Gemeinde Buch am Irchel hat immer noch keine neue Verordnung der Wasserversorgung. Die Abstimmung darüber wurde schon letzten November verschoben. Sharon Kesper

Blick aus der Luft auf Buch am Irchel. Foto: Heinz Kramer

An der Gemeindeversammlung vom Freitagabend in Buch am Irchel haben die 65 anwesenden Stimmbürger drei von vier Geschäften genehmigt: die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde, den Erlass der Gebührenverordnung sowie das Bauprojekt Sanierung Grütstrasse.