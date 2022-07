Kolumne Tribüne – Neue Winti-Liebe Die Mutter der Kolumnistin ist eigentlich ein Oerliker-Urgestein. Nun ist sie kurz vor ihrem 80. Geburtstag doch noch umgezogen – nach Neuhegi. Franziska von Grünigen

Ein Umzug von Oerlikon nach Neuhegi. Foto: Madeleine Schoder

«Manchmal staune ich selber über meinen Mut», sagt meine Mutter. Kurz vor ihrem 80. Geburtstag hat sie sich dazu entschieden, ihren Lebensmittelpunkt zu verschieben. «Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, mal in Neuhegi zu landen», lacht sie am alten Beizentisch in ihrer neuen Wohnung. Sie, die Ur-Oerlikerin, ist nun doch hier gelandet, in diesem Winterthurer Aussenquartier zwischen den Bahnlinien Winterthur-Frauenfeld und Winterthur-Wil, das sich gemäss Städteplanern dereinst zum zweiten Stadtzentrum entwickeln und Winterthur so zu einer «bipolaren Stadt» machen soll.