«Apropos» – der tägliche Podcast – Neue Wohnungen, die niemand will In Huttwil wird seit Jahren gebaut, doch in der abgelegenen Gemeinde wollen gar nicht so viele Menschen leben. Die Wohnungen entstehen aus ganz anderen Interessen. Warum? Antworten in «Apropos». Laura Bachmann Christoph Lenz als Gast Mirja Gabathuler als Host

In Huttwil im Oberaargau entstehen preiswerte Überbauungen, doch sie bleiben grösstenteils leer. Eine Entwicklung, die in vielen Gemeinden in der Schweiz zu beobachten ist. Foto: Franziska Rothenbühler

Wenn es im bernischen Huttwil, einem ruhigen Städtli mit 5000 Einwohnern in den Hügeln hinter Langenthal, an einer Sache nicht mangelt, dann sind das neue Wohnungen. Es gibt seit Jahren zu viele davon – und es werden immer mehr. Huttwil ist ein besonders drastisches Beispiel für die Auswüchse des aktuellen Baubooms in der Schweiz.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Während das Dorf seit Jahren zugebaut wird, bleiben viele der neuen, preiswerten Wohnungen leer. Für das Dorfleben und die Infrastruktur werden diese Bauten zum Problem. Was passiert mit einer Gemeinde, in der jede siebte Wohnung unbewohnt ist? Warum baut man in Huttwil weiter, obwohl es mehr Wohnungen als Interessenten hat? Wer steckt hinter den vielen Neubauten auf dem Land?

Diese Fragen beantwortet «Magazin»-Autor Christoph Lenz in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Er hat Huttwil besucht und sein Erlebnis im Text «Die Huttwilisierung der Schweiz» festgehalten. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

Fehler gefunden?Jetzt melden.