Gestaltungsplan in Tagelswangen – Neue Wohnungen entstehen, doch die Garage bleibt Das Gebiet um die Garage Markwalder in Tagelswangen soll dereinst neu überbaut werden. Damit dies möglich ist, muss die Gemeindeversammlung einem Gestaltungsplan zustimmen. Nadja Ehrbar

Hinter der Garage Markwalder soll zuerst ein Wohnhaus gebaut werden. Foto: Enzo Lopardo

Die Garage Markwalder in Tagelswangen, die auch über eine Tankstelle verfügt, gibt es schon seit 1943. Albert und Olga Markwalder verkauften damals nach der Gründung amerikanische Autos. Heute gehört das Geschäft Michael Zehnder. Er will es an diesem Ort vorerst auch weiter betreiben, wie er auf Anfrage sagt.