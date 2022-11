Abstimmung in Thalheim an der Thur – Neue Wohnungen und Bistro mitten im Dorf Auf dem Grundstück Brückenwaage können neue Wohnungen gebaut werden. Auch ein Bistro für das Dorf ist geplant. Markus Brupbacher

Blick auf Thalheim an der Thur. Foto: Madeleine Schoder

Die Thalheimerinnen und Thalheimer haben am Sonntag Ja gesagt zum Baurechtsvertrag für die gemeindeeigene Liegenschaft Brückenwaage. Es wurden 142 Ja- und 128 Nein-Stimmen in die Urne gelegt. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 39 Prozent. Den Vertrag schloss die Gemeinde als Grundeigentümerin mit der LM Immobilien AG mit Sitz in St. Gallen ab. Statt das bestehende Gebäude auf dem Grundstück zu sanieren, soll dieses neu überbaut werden. Dies beschlossen die Thalheimer Stimmberechtigten im September 2020 in einer Grundsatzabstimmung. Das Bauland, das im Besitz der Gemeinde bleibt, ist 3440 Quadratmeter gross. Im Neubau sollen nebst Wohnungen der Immobilienfirma auch Nutzungen für die Gemeinde angesiedelt werden. Dazu gehören ein Bistro im Erdgeschoss sowie preisgünstiger Wohnraum mit einer 3,5- und einer 2,5-Zimmer-Wohnung, die bei Bedarf zu einer 5,5-Zimmer-Wohnung vereinigt werden. Lässt sich für das Bistro kein Pächter oder keine Pächterin finden oder die Finanzierung kommt nicht zustande, kann der Raum für andere Nutzungen im öffentlichen Interesse verwendet werden.