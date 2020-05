Revitalisierung in Wila – Neuer Anlauf für einen Auenwald Der Kanton will die Töss naturnaher gestalten. Besonderes Potenzial gibt es im Gebiet Würbel in Wila. Die Töss könnte sich dort wieder mit dem Wald verbinden. Rafael Rohner

Das Gebiet Würbel bei Wila ist für eine Renaturierung besonders geeignet. Der Fluss soll bei Hochwasser wieder in den Wald (rechts) fliessen können. Foto: Enzo Lopardo

Die Töss ist heute ein monotones Gewässer, fast überall wurde sie begradigt und verbaut. Künftig soll sich das stellenweise ändern und der Fluss etwas mehr Platz erhalten. Höchste Priorität geniesst dabei der Abschnitt in Wila. Auf einer Strecke von 1,2 Kilometern plant der Kanton «starke ökologische» Aufwertungen. Wie diese konkret aussehen werden, ist derzeit aber offen. Die Arbeit am Projekt hat gerade erst begonnen: Anfang April hat der Kanton das Projekt «Töss Wila Hochwasserschutz und Revitalisierung» öffentlich ausgeschrieben. Erwartet wird von den Anbietern ein vertieftes Variantenstudium. Die definitive Variante soll danach in einem «partizipativen Verfahren» ermittelt und weiterverfolgt werden. Bis Anfang 2022 will der Kanton ein bereinigtes Vorprojekt haben.