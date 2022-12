MXGP in Gachnang und Frauenfeld – Neuer Anlauf für Motocross-WM Knattern an Ostern die weltbesten Motocross-Fahrer in der Region um die Wette? Organisator Willy Läderach unternimmt einen neuen Versuch auf einer bewilligten Strecke. Jonas Gabrieli

Der Bülacher Jeremy Seewer während des WM-Rennens «Schweizer Zucker» auf Gachnanger Boden. Foto: Tages-Anzeiger/Urs Jaudas

An Ostern 2023 soll die Motocross-WM in der Region wieder auferstehen. Dahinter steckt der Motor- und Radsportverein Frauenfeld mit dem unermüdlichen Willy Läderach an der Spitze. Der mittlerweile 80-Jährige hatte schon die WM-Rennen von 2016 bis 2018 nach Niederwil bei Gachnang geholt. Nach Beschwerden von Anwohnern und Umweltverbänden erhielt die Strecke «Schweizer Zucker» für 2019 schliesslich keine Bewilligung mehr.