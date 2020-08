Sanierung im Rössli Illnau – Neuer Boden im Rössli-Saal Die Stadt Illnau-Effretikon hat die letzten Wochen genutzt, um den Rössli-Saal zu erneuern. Rafael Rohner

Bagger haben den Boden im Rössli-Saal entfernt. Foto: PD

In den vergangenen Monaten waren Grossveranstaltungen im Rössli-Saal in Illnau wegen Corona ohnehin nicht möglich. Und so hat die Stadt Illnau-Effretikon diese Zeit genutzt, um schon länger geplante Arbeiten umzusetzen. Im Saal des Restaurants wurden der Bodenbelag, die Fenster und das Mobiliar ersetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch die Fussbodenheizung liess man erneuern.