Gemeinde Ellikon an der Thur – Neuer Chefarzt in der Forel-Klinik Am 18. September übernimmt Thomas Maier die ärztliche Leitung der Forel Klinik AG.

Wer mit einer Alkohol- oder einer Medikamentensucht zu kämpfen hat, findet in der Forel-Klinik in Ellikon an der Thur Hilfe. Die ärztliche Leitung übernimmt dort am 18. September Thomas Maier. Er wird Chefarzt und Mitglied der Geschäftsleitung, wie die Forel-Klinik in einer Mitteilung schreibt.

Maier ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und verfügt über den Schwerpunktitel Psychiatrie und Psychotherapie der Abhängigkeitserkrankungen. Zuletzt war Maier als Chefarzt und ärztlicher Direktor der Psychiatrie St. Gallen tätig. Seit 2017 ist er an der Universität Zürich habilitiert.

Er freue sich darauf, als Chefarzt die Angebote der Forel-Klinik mitgestalten und weiterentwickeln zu können, schreibt Maier in der Mitteilung. «Fachliche Qualität, Verlässlichkeit und Zugänglichkeit sind für mich Merkmale einer exzellenten Behandlung, für die ich mich einsetzen werde.»

