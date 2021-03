Finger weg vom Feldhasen – Neuer Fall von Hasenpest im Weinland Im Flaachtal fand ein Jäger einen toten Feldhasen, verendet an der Hasenpest. Da die Krankheit auch für Menschen gefährlich werden kann, sollten Wildtiere nicht berührt werden. Markus Brupbacher

Für den Feldhasen verläuft die Krankheit namens Tularämie meist tödlich. Auch für den Menschen kann die Hasenpest gefährlich werden. Foto: Keystone

«Vorsicht Hasenpest!» steht in roten Buchstaben auf der Website von Buch am Irchel. Ausgerechnet vor Ostern ist die bakterielle Infektionskrankheit bei Feldhasen im Zürcher Weinland erneut nachgewiesen worden. Die Hasenpest wird fachsprachlich Tularämie genannt. In der Schweiz muss die Krankheit seit 2004 gemeldet werden, seit 2015 steigen die Fallzahlen hierzulande.

Der verendete Feldhase sei am 15. März von einem Jäger auf einem Feld zwischen Buch am Irchel und Dorf gefunden worden, sagt Urs J. Philipp, Leiter der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung. Der tote Hase sei verpackt und nach Bern zur Untersuchung geschickt worden, wo der Test auf Hasenpest positiv ausgefallen sei.