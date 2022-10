Regierungskrise in Grossbritannien – Neuer Finanzminister muss retten, was kaum noch zu retten ist Jeremy Hunt kritisiert Teile der Steuerpläne von Premierministerin Liz Truss als Fehler. Auch in seinem Auftreten setzt er sich von seiner Chefin ab. Wird er neuer Premier? Alexander Mühlauer aus London

Er will Stabilität und Verlässlichkeit ausstrahlen: Jeremy Hunt, neuer Finanzminister Grossbritanniens. Foto: AFP

Jeremy Hunt ist nun also der vierte britische Finanzminister in gerade mal vier Monaten. Die Frage, wie lange er das bleibt, ist nicht nur naheliegend, sondern durchaus berechtigt, wurde er doch von einer Premierministerin berufen, die um ihr politisches Überleben kämpft. Liz Truss ist angezählt, und Hunts Aufgabe ist es jetzt, das zu retten, was womöglich nicht mehr zu retten ist: eine Regierung, die mit ihren Steuersenkungsversprechen ein Chaos an den Finanzmärkten ausgelöst hat.