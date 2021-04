Neubau für sechs Gemeinden – Neuer Forst-Werkhof wird mit Käferholz gebaut Am 1. September startet das fusionierte Forstrevier Cholfirst den Betrieb. Und kann dann bald in den neuen Werkhof einziehen, der so regional ist wie nur eben möglich. Eva Wanner

Am Bau Beteiligte stellen sich zum Spatenstich auf (v.l.): Martin Keller von der Sägerei Konrad Keller AG, Felix Beck vom Holzbauunternehmen Robert Schaub AG, der Uhwieser Gemeindepräsident Serge Rohrbach, Revierförster Hansueli Langenegger, Architekt Reto Keller, der Uhwieser Gemeinderat Peter Nohl und der Benkemer Gemeinderat Peter Studer. Foto: Eva Wanner

Das Holz für den neuen Forst-Werkhof stammt aus dem eigenen Wald, dem Cholfirst. Verarbeitet wird das Käferholz in der Sägerei Konrad Keller AG in Stammheim, verbaut wird es von der Robert Schaub AG in Andelfingen und der Architekt, der das plant, stammt aus Uhwiesen – und auch sonst liest sich die Liste der Hauptunternehmen wie das regionale Branchenbuch.

Der Anfahrtsweg war für die Beteiligten also kurz, als am Freitag der Spatenstich für das neue Gebäude stattfand. Beim Uhwieser Wald wird bis voraussichtlich Ende September gebaut.

Den Betrieb aufnehmen wird das neue Forstrevier Cholfirst bereits Anfang September. Die Bevölkerung der sechs Gemeinden, die bisher in zwei Revieren organisiert waren, hatten sich für eine Fusion ausgesprochen: Benken, Dachsen, Feuerthalen, Flurlingen, Laufen-Uhwiesen und Trüllikon.