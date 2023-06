Gemeinde Kleinandelfingen – Neuer Gemeinderat gewählt Kleinandelfingen wählte am Sonntag einen Nachfolger für Susanne Eigenheer. Nicole Döbeli

Rainer Früh (SVP) sitzt neu im Gemeinderat von Kleinandelfingen. Er tritt damit für den Rest der Amtsdauer bis 2026 die Nachfolge von Susanne Eigenheer (parteilos) an, die aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist. Früh erhielt am Sonntag 358 Stimmen. Die parteilose Christiane Kesper machte 274 Stimmen. 645 Personen hatten sich an der Wahl beteiligt, die Stimmbeteiligung betrug 46,5 Prozent.

