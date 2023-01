EHC Winterthur – Neuer Geschäftsführer wird ein alter Beim EHCW wird Alexander Keller ab 1. März neuer Geschäftsführer. Er ersetzt Mario Antonelli. Urs Kindhauser

Alexander Keller war schon zwischen 2016 und 2019 Geschäftsführer des EHCW. Foto: PD

Der EHC Winterthur hat einen neuen Geschäftsführer eingestellt. Alexander Keller wird den Job per 1. März antreten, aber schon vorher stundenweise einspringen. Der 49-jährige Winterthurer ersetzt Mario Antonelli, dessen Zeit als Sportchef und CEO beim EHCW zu Beginn dieser Woche zu Ende gegangen ist. Im Moment füllt Verwaltungsratspräsident Rolf Löhrer beide Ämter interimistisch aus. «Wir freuen uns sehr, Alex an Bord zu haben», sagt Löhrer. Der EHCW steht vor anspruchsvollen Aufgaben. Mit diesem Personalentscheid haben wir uns für die Zukunft gut aufgestellt.»

Alexander Keller kennt das Büro in der Deutweghalle und den EHCW überhaupt sehr gut. Denn er war hier zuerst Konditionstrainer und danach schon einmal CEO, von 2016 bis 2019, ehe er auf eine längere Auslandreise ging und durch Urban Leimbacher ersetzt wurde. Keller ist also sowohl mit der Eishockey-Szene als auch mit den hiesigen Verhältnissen vertraut. Wie bei seinem ersten Engagement beim EHCW wird sich Keller auf das Amt des Geschäftsführers beschränken und nicht auch noch Sportchef sein, wie es sein Vorgänger gewesen ist.

Noch kein Sportchef

Das Amt des Sportchefs wird noch nicht besetzt. Der EHCW will damit so lange zuwarten, bis definitiv ist, in welcher Liga der Club nächste Saison spielt. Das ist noch nicht der Fall, auch wenn alle Planungen auf ein Weitermachen in der Swiss League hinauslaufen.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

