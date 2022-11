Nazi-Foto – Neuer italienischer Vize-Minister sorgt für Empörung Galeazzo Bignami, der Vize-Minister für Infrastruktur, holt die Vergangenheit ein. 2005 war er bei einer Party mit Hakenkreuz-Armbinde fotografiert worden.

Er habe sich bereits mehr als einmal für das Foto entschuldigt, erklärte Galeazzo Bignami. Quelle: Facebook/Sinistra Unita per Bologna

Mit der Ernennung eines ultrarechten Vize-Ministers, der in der Vergangenheit schon einmal mit einer Hakenkreuz-Armbinde aufgetreten ist, hat Italiens neue Regierungschefin Giorgia Meloni Empörung ausgelöst. «Schande über Sie, Giorgia Meloni», schrieb am Dienstag beispielsweise der Oppositionsabgeordnete Marco Furfaro. Grund war die Ernennung von Melonis Parteikollegen Galeazzo Bignami zum Vize-Minister für Infrastruktur.

Bignami war 2005 bei einer Party in schwarzer Kleidung und mit Hakenkreuz-Armbinde fotografiert worden. Der 47-Jährige erklärte angesichts der Proteste über seine Nominierung, er verurteile «jede Form des Totalitarismus». Der Nationalsozialismus sei «das absolut Böse». Das Foto sei in einem privaten Kontext entstanden «und ich habe mich mehr als einmal dafür entschuldigt», erklärte Bignami.

Die neue italienische Regierungschefin Meloni ist Vorsitzende der ultrarechten Partei Fratelli d’Italia (FDI). Die Partei hatte das Erbe der rechtsradikalen Movimento Sociale Italiano (MSI) angetreten, die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ein Sammelbecken für Nostalgiker der faschistischen Gewaltherrschaft unter Diktator Benito Mussolini war. In ihrer Antrittsrede im Parlament hatte sich Meloni in der vergangenen Woche vom Faschismus distanziert – ihre Kritiker nehmen ihr dies aber nicht ab.

