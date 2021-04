Smalltalk der Woche – Neuer Job für Dieter Bohlen Womit der Pop-Titan nach seinem DSDS-Aus Geld verdient, wie die Liebe Jahrzehnte überdauern kann und welches Modeaccessoire überflüssig ist – unsere exklusive Liste für das gepflegte Tischgespräch. Denise Jeitziner

Wie Weihnachten

Fast wie früher: Ab dem 19. April gibt es motivierende neue Freiheiten. Foto: Keystone/Alessandro Crinari

Ab morgen darf man plötzlich wieder ins Kino, Restaurant, Konzert, Theater, Fitnessstudio – man weiss ja gar nicht wo anfangen nach so vielen Monaten Abstinenz! Aber man muss sich ja auch nicht gleich ins Getümmel stürzen. Nur schon der Gedanke an die neuen Freiheiten ist total motivierend.

Ewige Liebe

Die Netflix-Mini-Serie «My Love - Sechs Geschichten wahrer Liebe» begleitet sechs Seniorenpaare aus sechs Ländern jeweils ein Jahr lang mit der Kamera. Regisseur Jin Moyoung versucht so dem Geheimnis zwischenmenschlicher Nähe auf die Spur zu kommen. Dieser ehrliche Einblick in den Alltag von Langzeitbeziehungen ist herzerwärmender als alle Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen und «Bachelor»-Staffeln zusammen.

Besteck zum Mitnehmen

Leicht, robust und spülmaschinenfest: Das Besteck-Set Bambus Olive fürs Take-Away diesseits und jenseits der Schweizer Grenze. Foto: os-shop.ch

Ab Juli gibt es EU-weit kein Einwegbesteck mehr. Wir haben da schon mal was vorbereitet fürs Take-Away jenseits der Grenze: das umweltfreundliche Besteck-Set Bambus Olive mit Gabel, Messer, Löffel und Röhrli im praktischen Etui aus Stoff. Das leichte Material ist robust, darf auch in den Geschirrspüler und ist so jahrelang wiederverwendbar. Preis: rund 14 Franken. os-shop.ch

Jeder Samen zählt

Unterwegs mit wertvoller Fracht: Biene beim Bestäuben. Foto: Keystone/Anthony Anex

400 Bauernfamilien rollen Bienen einen blühenden Teppich aus und sähen dieser Tage überall in der Schweiz spezielle Streifen aus Wild- und Kulturblumen an. Davon profitieren auch sie selber, denn Bienen und andere Insekten bestäuben 80 Prozent unserer Nutzpflanzen. Man muss übrigens keine Landwirtin sein, um beim Projekt «Die Schweiz blüht» mitzumachen. Einfach ein paar Blütensamen besorgen und bei der nächstbesten Gelegenheit ausstreuen. Passende Mischungen gibts zum Beispiel bei die-schweiz-blueht.ch

Verspäteter Genuss

Zugreifen statt verzichten: Ja, auch bei Marshmallows. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fies für alle, die sich nach dem legendären Marshmallowtest jahrzehntelang zurückgehalten haben: Eine Forscherin der Universität Zürich hat herausgefunden, dass nicht etwa Verzicht auf lange Sicht glücklich macht, sondern Genuss. Wegen der berühmten Studie aus den Siebzigerjahren hatte das Motto zuvor immer gelautet: «Lass dich nicht verführen vom schnellen Glück, setze auf das langfristige Ziel!» Es hiess, als Belohnung würden positive Gefühle, Zufriedenheit und Wohlbefinden im späteren Leben winken.

Die neue Untersuchung an der Universität Zürich zeigt nun: Menschen, die den Moment geniessen könnten, sich einem Buch, einem guten Essen, einem Glas Wein oder einem Stück Schokolade ohne schlechtes Gewissen hingeben könnten, erlebten mehr positive Gefühle, seien im Alltag glücklicher, zufriedener mit ihrem Leben und zeigten auch weniger Depressions- oder Stresssymptome wie Kopfschmerzen, Verspannungen oder Magenschmerzen. Doch Genuss sei nicht gleich Genuss: «Das Ziel ist, ohne ablenkende Gedanken geniessen zu können», heisst es in der Mitteilung. Und das ist heutzutage manchmal schwieriger als die Selbstkontrolle.

Pseudo-Schutz

Auch Schauspielerin Anya Taylor-Joy mag Handschuhe. Foto: ByPip

Promis wie Billie Eilish oder Anya Taylor-Joy tragen neuerdings Statement-Handschuhe, inspiriert von der Pandemie. Sorry Leute, aber diese Teile sind nun wirklich komplett überflüssig.

Kä Luscht

Lieber nicht mehr täglich: Viele Angestellte sind im vergangenen Jahr auf den Homeoffice-Geschmack gekommen. Foto: Reto Oeschger

Jeder dritte Angestellte im kalifornischen Silicon Valley würde kündigen, wenn er nach der Homeoffice-Pflicht wieder voll zurück ins Büro müsste. Das hat eine neue Befragung unter 500 Mitarbeitenden ergeben. Komplett zu Hause bleiben möchten aber nur die Wenigsten. 51 Prozent der Befragten bevorzugen einen «Hybrid-Arbeitsplatz», also einen Mix aus Büro und Daheim. Das geht uns haargenau gleich.

Plan B

Eben noch Pop-Titan, jetzt Model für Lidl: Dieter Bohlen mit seiner Partnerin Carina Walz in Klamotten von Camp David & Soccx. Foto: Lidl

Wer nach dem DSDS-Rauswurf Mitleid mit Dieter Bohlen hat: Das hier wäre seine neue Camp-David&Soccx-Kollektion, die ab morgen bei Lidl erhältlich ist. Der 67-Jährige hat nicht nur beim Design mitgeholfen, sondern präsentiert die Klamotten mit seiner Partnerin Carina Walz gleich selber. Irgendwie muss man als geschasster Pop-Titan ja seine Brötchen verdienen.

