Chile – Neuer Nationalpark soll Gletscher vor Klimafolgen schützen Ein riesiger neuer Nationalpark in Chile soll hunderte Gletscher in den Anden vor den Folgen des Klimawandels schützen.

Der Nationalpark soll in der Region Cajón del Maipo geschaffen werden. imago images/Luis Padilla

Der nationale Gletscherpark werde 75'000 Hektar Land umfassen. Er befindet sich im Cajón del Maipo, einer Bergregion in der Nähe der Hauptstadt. So der chilenische Präsident Sebastian Piñera am Samstag bei der Ankündigung des Projekts. Damit schaffe Chile es, 368 Gletscher zu schützen.

«Die Gletscher enthalten 32 Mal so viel Wasser wie der El Yeso», sagte Piñera mit Blick auf einen grossen Stausee, der die Bevölkerung der Hauptstadt Santiago de Chile mit Wasser versorgt. Die Gründung des Parks sei ein grundlegender Schritt, den Chile unternehme, um der Zerstörung der Natur den Kampf anzusagen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Universität von Chile hatte kürzlich eine Studie veröffentlicht, die vor der Schmelze der Gletscher des Landes warnte. Chile gehört neben Kanada, den USA, Russland und China zu den zehn Ländern mit der höchsten Gletschermasse weltweit.

SDA/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.