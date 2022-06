Konflikt um Kurierdienst Easi – Onlineshop sorgt mit Bierlieferungen an den See für Ärger Das Zürcher Seeufer ist ein begehrter Standort für Standbetreiber – und ein streng reglementierter. Alkohol zu verkaufen, ist ihnen nicht erlaubt. Das nutzt ein fliegender Händler aus. Tina Fassbind Jigme Garne

Der Velokurier braucht keine Bewilligung, der Glaceverkäufer im Hintergrund aber schon. Foto: PD

Am Zürcher Seeufer kündigt sich ein heisser Tag an. Die ersten Leute breiten Badedecken auf der Chinawiese aus, unter den Bäumen spielen ein paar Buben Fussball und am Ufer füttern Kinder junge Enten. Auch Ihab Khalil ist kurz nach Mittag mit seinem Verkaufsstand vorgefahren. Er mietet seit rund zehn Jahren einen offiziellen Standplatz.