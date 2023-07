Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Stellenwechsel in Stammheim und Truttikon – Neuer Revierförster ist ein alter Lehrling Weil der Revierförster von Stammheim-Truttikon pensioniert wird, musste die Gemeinde einen Nachfolger suchen. Gefunden hat sie einen ehemaligen Lehrling. Tanja Hudec

Simon Eriksson hat seine Lehre in Oberstammheim gemacht, nun übernimmt er das alte Gebiet sowie zusätzliche Flächen als Revierförster. Foto: PD

Per Ende August tritt der aktuelle Revierförster von Stammheim-Truttikon, Christian Bottlang, offiziell in den Ruhestand. Seinen Nachfolger hat die Gemeinde Stammheim bereits bestimmt: Simon Eriksson, aufgewachsen in Oberstammheim, kehrt zurück in seinen Heimatforst.