Besonders hohes Verkehrsaufkommen – Stau am Gotthard: «Das ist ein neuer Rekord» Im Juli staute sich der Verkehr vor dem Gotthard während 350 Stunden. Ebenfalls rekordverdächtig: Der Tunnel musste in dieser Zeit 36-mal gesperrt werden. Gregor Poletti

Der Reiseverkehr vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden staute sich am Samstag, 23. Juli, zwischen Erstfeld und Göschenen auf einer Länge von bis zu 15 Kilometern. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Wenn der Alarm losgeht, ist Beat Walther gefragt. Seit 15 Jahren arbeitet er bei der Schadenswehr Gotthard – und wenn es sein muss, rückt er auch mitten in der Nacht aus. So wie am 8. Juli um 1.18 Uhr: Ein Lastwagenfahrer hatte die Überhitzung seines Gefährts gemeldet. Die Frau des Fahrers, die ihn auf der Fahrt Richtung Italien samt Säugling begleitete, war in Panik wegen des engen Tunnels. Der aufgebotene Abschleppdienst konnte das technische Problem zügig lösen, Frau und Kind wurden möglichst schnell nach Airolo an die frische Luft gebracht. Materialschaden etwas über 2000 Franken. Doch die Röhre war für anderthalb Stunden zu.