Rückrundenstart der U21 – Neuer Trainer, hohe Ziele und ein Sieg zum Start Vieles ist neu bei der U21 des FC Winterthur. Am auffälligsten ist natürlich die Trainer-Personalie. Doch auch auf dem Feld ist einiges anders. Gregory von Ballmoos

Carmine Chiappetta (mit Ball) spielte am Wochenende in der U21 zum ersten Mal unter Fabio Digenti. Foto: gvb

In der Winterpause war der FC Winterthur auf dem Transfermarkt relativ aktiv. Das grösste Echo haben natürlich die Zuzüge von Joaquìn Ardaiz, Markus Kuster und Sayfallah Ltaief ausgelöst. Die Abgänge von Arlind Dakaj (Cherno More Varna, Bulgarien) und Marin Cavar (SC Brühl) sowie die Leihe von Pascal Hammer in die Promotion League zum FC Biel hingegen bekamen kaum Aufmerksamkeit. Die drei Spieler liefen ja auch nur in der U21 auf, dort hatten sie jedoch eine tragende Rolle inne.