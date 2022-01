FCW vor dem Trainingsstart – Neuer Trainer, neuer Spieler, alter Staff Der FCW beginnt mit den Vorbereitungen auf den zweiten Teil der Meisterschaft in der Challenge League. Hansjörg Schifferli

Tician Tushi (links), der aus dem Nachwuchs des FC Basel kommt und zuletzt für Wil gespielt hat, ist ein Kandidat für die Offensive beim FCW. Foto: Keystone

Der nationale Rekordstürmer Alex Frei ist der neue Trainer, ausgestattet mit einem Vertrag bis Sommer 2023. Assistiert wird er vom kompletten bisherigen Staff mit den Assistenten Dario Zuffi und Davide Callà sowie Goalietrainer Stephan Lehmann. Und – bisher – einziger neuer Spieler ist ein Rückkehrer, der 23-jährige Tessiner Eris Abedini, ein «Sechser» fürs Mittelfeld, der schon im Frühjahr 2019 auf der Schützenwiese wirkte.

Abedini kam dem Leiter Sport Oliver Kaiser in den Sinn, weil sich Remo Arnold im zweitletzten Match des alten Jahres erheblich am Knie verletzte und noch drei, vier Monate ausfällt. Arnold allerdings wird nicht, wie es eigentlich vorgesehen war, am Dienstag des Trainingsstarts am Knie operiert. Die Verletzung soll nun doch konservativ behandelt werden. Abedinis Vertrag nach dem definitiven Wechsel aus Chiasso läuft anderthalb Jahre. Dass Frei mit demselben Staff arbeiten werde wie sein Vorgänger Ralf Loose, war von Anfang an klar. Frei ist ein»„klassischer» Basler, Zuffi und Callà haben immerhin eine Vergangenheit als Spieler des FCB.