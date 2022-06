Via Natura wird in Flaach eröffnet – Neuer Wanderweg verbindet fünf Naturzentren miteinander Vom Neeracherried im Unterland bis in die Thurauen im Weinland: Bald wird die erste Etappe der Via Natura eröffnet. Der neue Themenweg verläuft auf bestehenden Wanderwegen. Markus Brupbacher

Mehrere Wegweiser in den Thurauen bei Flaach im Zürcher Weinland – bald kommt jener der Via Natura hinzu. Foto: Madeleine Schoder

Fünf Naturzentren gibt es im Kanton Zürich. Dazu gehören die beiden in den Thurauen im Weinland und im Neeracherried im Unterland sowie der Wildnispark Zürich (Sihlwald/Langenberg), die Naturstation Silberweide am Greifensee und das Naturzentrum Pfäffikersee. Ein neu geschaffener Wanderweg namens Via Natura soll diese fünf Naturzentren miteinander verbinden.