Embrach und Pfungen – Neues Gesicht für die «verwahrlosten Bahnhöfe» Die Bahnhöfe Embrach-Rorbas und Pfungen sollen hindernisfrei werden. In Pfungen ist zudem ein neues Perron mit Unterführung geplant. Thomas Mathis Madeleine Schoder (Foto) Raisa Durandi (Fotos)

Das Perron vor dem Bahnhof wird hindernisfrei umgebaut. Foto: Raisa Durandi

Von «verwahrlosten Bahnhöfen» an der Linie zwischen Winterthur und Bülach war im September 2020 in dieser Zeitung die Rede. Die Passagiere stapfen über Schotter und Gleise, die Mittelperrons sind nicht überdacht. Jetzt soll die veraltete Infrastruktur an den Bahnhöfen Embrach-Rorbas und Pfungen modernisiert werden. Entsprechende Pläne der SBB liegen bei den Gemeinden im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens seit dieser Woche auf.