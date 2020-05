Schoch Vögtli AG baut in Oberohringen – Neues Gewerbehaus zur Fremdvermietung Die Büromaterialfirma Schoch Vögtli AG will neben sich in Oberohringen ein Gewerbehaus bauen. Wo heute Parkplätze sind, soll ein grosser Bau mit Gewerbe-, Büro- oder Laborräumen entstehen. Dagmar Appelt

Das an der Deisrütistrasse 19 geplante Gewerbehaus stammt aus der Feder von RCL Architekten Winterthur. Visualisierung: pd

Das Stadtzentrum Winterthur ist in zehn Minuten mit dem Auto erreichbar, der Autobahnanschluss befindet sich in unmittelbarer Nähe: Nicht zuletzt deshalb ist das Gewerbegebiet Asp in Oberohringen, das zu Seuzach gehört, sehr begehrt. Das äussert sich zurzeit in einer regen Bautätigkeit.