Restaurant in Elsau – Neues Grill-Haus war nur einen Monat lang offen Für die türkischen Spezialitäten reisten Gäste aus Deutschland an. Doch wegen Corona ist das Bosporus Grill-Haus nach einem Monat wieder geschlossen. Nicole Döbeli

Seit Mitte November hat Elsau ein neues Restaurant: Das Bosporus Grill-Haus öffnete in der alten Landi seine Türen. Im grossen, gelb-grünen Gebäude in Räterschen soll es vor allem türkische Spezialitäten zu geniessen geben. Fleischspiesse vom Grill in allen Variationen, aber auch ein Salat-Buffet und traditionelle vegetarische Gerichte. «Es kamen sogar Gäste aus Deutschland angereist, um unser Essen zu probieren», erzählt Memet Iliksoy, stellvertretender Geschäftsführer.

Für die Eröffnung organisierte das Team extra eine Band, und auch jedes kommende Wochenende sollte türkische Musik gespielt werden. «Leider konnten wir das nur einmal durchführen», sagt Iliksoy. Denn seit einer Woche ist das Grill-Haus bereits wieder geschlossen. Schon bevor die neuen landesweiten Corona-Regeln Gastronomiebetriebe in die Zwangspause schickten, kamen kaum mehr Kunden nach Räterschen. Für Iliksoy lohnte es sich nicht, das Geschäft geöffnet zu halten.