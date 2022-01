Gemeindeversammlung Stammheim – Neues Jahr, neue Runde im Stammertaler Grüngut-Knatsch Dass fürs Grüngut auch in der Sammelstelle neuerdings eine Mengengebühr zu bezahlen ist, gefällt nicht allen im Stammertal. Beim Bezirksrat ist ein Rekurs hängig. Markus Brupbacher

Blick ins Stammertal am letzten Tag des Jahres 2021: Im Hintergrund rechts sind Ober- und Unterstammheim zu sehen, am linken Bildrand ein Stück von Waltalingen, im Hintergrund links Guntalingen. Foto: Madeleine Schoder

Gegessen ist das Streitthema Grüngut im Stammertal noch nicht. Das hat die Gemeindeversammlung vom Bächtelistag gezeigt. Es gebe noch «eine Kleinigkeit» zum Grüngut mitzuteilen, sagte Gemeindepräsidentin Beatrice Ammann am Ende der eineinhalbstündigen Versammlung. Gegen das neue Ausführungs- und Gebührenreglement zur bereits geltenden Abfallverordnung sei beim Bezirksrat Andelfingen ein Rekurs eingereicht worden. Und solange diese Einsprache hängig ist, bleibe die Abgabe von Grüngut in der Deponie in Unterstammheim kostenlos.

Der Gemeinderat hat per 1. Januar 2022 neu eine Grüngutsammeltour eingeführt, deren Gebühren mengenabhängig sind. Als teilweises Entgegenkommen gegenüber den Kritikern liess der Rat die Grüngutdeponie als Sammelstelle offen. Die Entsorgung ist aber auch dort neuerdings kostenpflichtig – dagegen richtet sich offenbar der Rekurs.