Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Neues Jahr, neuer Blick Eine Neujahrskarte von 1919 zeigt, wie sehr sich Winterthur verändert hat – vom noch unbebauten Wolfensberg bis zum Elektrizitätswerk am Altstadtrand. Regula Geiser

Glückwunschkarte zum Neujahr mit Stadtansicht gegen Nordwesten, um 1919. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Beginnen wir das neue Jahr mit einem zwar nicht neuen, aber mit einem ungewohnten Blick auf die Stadt. Die Stadtansicht auf dieser Glückwunschkarte zum neuen Jahr (Poststempel 31.12.1919) ist für heutige Augen etwas verwirrend, zumal nur die Kirche St. Peter und Paul in der Mitte des Bildes einen eindeutigen Anhaltspunkt gibt.

Aufgenommen wurde das Bild vom Heiligberg – vielleicht vom Rosengarten – aus. Der markante Bau mit Türmchen und Treppengiebel im Vordergrund unten rechts ist das damalige städtische Elektrizitätswerk. Es stand an der Ecke Lagerhausstrasse / Untere Vogelsangstrasse und wurde 1958 abgebrochen. Heute befinden sich dort – in den Gebäuden der ehemaligen Toni-Molkerei – unter anderem die Tanzschule Catwalk und Unterrichtsräume der Musikschule Prova.

Im Mittelgrund ist das Neuwiesenquartier zu sehen, das damals noch ein ganz anderes Gesicht hatte. Wo heute das Neuwiesenzentrum steht, befanden sich Wohnhäuser und die Strickerei Achtnich & Co. An der Konradstrasse gab es zwei weitere kleine Fabriken, die Schuhfabrik Hofmann, Zwinck & Co. und die Biskuitfabrik Anglo-Swiss, auf dem Bild erkennbar an den zwei Hochkaminen.

Im Hintergrund schliesslich sieht man Veltheim, am Fusse des noch beinahe unbebauten Wolfensbergs. Adressatin der Glückwunschkarte war übrigens ein Fräulein Schneider, wohnhaft an der Gärtnerstrasse. Vielleicht war das Sujet auch für sie ein ungewohnter Blick auf die Stadt. Wie auch immer, hoffentlich hatte sie ein gutes neues Jahr!

