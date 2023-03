Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Neues Leben zieht ein In der Villa Lindeneck, in der bald das Geburtshaus Winterthur eröffnet wird, fanden einst der Sohn des Haldengut-Besitzers und die Tochter eines Seifenfabrikanten zusammen. Sammlung Winterthur / Karin Briner

Villa Lindeneck um 1920. Im Hintergrund ist die Brauerei Haldengut und dahinter das Krankenhaus am Lindberg zu sehen. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Hans Ebner / bildarchiv.winterthur.ch

An der Lindstrasse 16 wird fleissig umgebaut. Hier soll noch dieses Jahr das erste Geburtshaus der Stadt eröffnet und der Wunsch vieler Frauen nach einer ausserklinischen Geburtshilfe erfüllt werden. Mit der Villa Lindeneck, die gleich neben dem Kantonsspital liegt, hat die Geburtshaus AG ihren «Traumstandort» gefunden.

Bauherr der Jugendstilvilla war Fritz Schoellhorn (1863–1933), Sohn von Johann Georg Schoellhorn, Inhaber der Brauerei Haldengut. Als Schoellhorn 1890 verstarb, musste sein Sohn Fritz, der bereits Direktor war, zusätzlich alle Aufgaben des Vaters übernehmen. Unter seiner Leitung wurde die Haldengut später zur viertgrössten Brauerei der Schweiz.

1890 heiratete er Lilly Sträuli, die Tochter des Seifenfabrikanten Benjamin Sträuli-Haggenmacher, und zog mit ihr in die Wohnung im Bürogebäude der Brauerei Haldengut. Diese war für die schnell wachsende Familie aber bald zu klein. Schoellhorn kaufte daraufhin seinem Schwiegervater das Land an der Lindstrasse ab und beauftragte 1895 die Architekten Ernst Jung und Otto Bridler mit dem Bau der Villa.

Im April 1896 konnten er und seine Frau mit den vier Kindern einziehen. Ihr fünftes Kind, Else, wurde nach dem Einzug geboren. Da bis Mitte des 20. Jahrhunderts die meisten Geburten Hausgeburten waren, war sie vermutlich das erste Kind, das in der Villa Lindeneck das Licht der Welt erblickte. Wenn alles nach Plan läuft, werden ihr noch in diesem Jahr viele weitere Kinder folgen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.