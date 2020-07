Gewerbe in Winterthur – Neues Mini-Café für die Steinberggasse Zwei Dekorationsexpertinnen wollen ihren Laden viermal pro Jahr umkrempeln. Till Hirsekorn

Käfele an der Steinberggasse: Vor das «No39» kommen ab September noch zwei Tische. Enzo Lopardo

An der Steibi-Ladenzeile kehrt neues Leben ein. In der 41 hat kürzlich ein Laden mit lauter Läden eröffnet. Und gleich nebenan, in der 39, macht voraussichtlich im September das No. 39 auf: ein «Concept-Store mit Accessoires rund ums Essen, Kochen und Geniessen», sagt Verena Sabathy (45), die das Lädeli zusammen mit Daniela Iff (44) betreiben wird, beide aus Winterthur.