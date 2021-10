Aufgefallen in Winterthur – Neues News-Portal «84XO» ist online Heute Mittwoch startete die neue lokale Wochenzeitung – mit einem «umarmenden und küssenden» Namen. Till Hirsekorn

Heute gestartet: Das neue Newsportal «84XO» Printscreen

«Winti neu erleben»: Mit diesem Versprechen stellt sich die Crew hinter der neuen lokalen Gratis-Wochenzeitung und dem Online-Portal «84XO» am Mittwochmorgen vor. Digital, jung und sympathisch soll der Auftritt um das neunköpfige Team daherkommen – weshalb sogar ein sogenanntes Emoticon beziehungsweise eine Chat-Abkürzung Teil des Titels ist, beziehungsweise gleich zwei: Das «xo» steht in der getippten Chatsprache als «xoxo» für «Hugs and Kisses», englisch für «Umarmungen und Küsse». Das bekannteste Emoticon ist das Smiley, bestehend aus Doppelpunkt, Trennstrich und Klammer :-), zwinkernd gerne auch mit Strichpunkt geschrieben. Mit Klammer kommt bei 84XO das Printlogo daher. Man wolle «Freude, Liebe und gute Laune» verbreiten, wie die Redaktion schreibt.