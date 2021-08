Wohnen in Winterthur – Neues Piazza-Feeling im Dättnau Nach langem Warten hat das Aussenquartier Dättnau einen Treffpunkt mit Laden, Café, Bänken und Brunnen. Till Hirsekorn

Die Dättnauerinnen und Dättnauer geniessen am Donnerstag ihren Ziegeleiplatz mit Laden und Café. Foto: Till Hirsekorn

Nach jahrzehntelangem Warten hat das Aussenquartier Dättnau nun endlich einen Laden. Was so nicht stimmt: Denn es sind sogar zwei. Am Donnerstagmorgen eröffnete beim Ziegeleiplatz eine Migros und gleich nebenan ein Denner Bibite mit Spirituosen, Snacks, Wein und Tabakwaren – das typische «Migros-Päckli» eben. Am Vormittag herrschte bei freundlichem Wetter gemütliche Piazza-Stimmung im neuen Dättnauer Quartierkern. Mütter rollten mit Kinderwagen heran, Väter hatten ihre Buben und Meitli an der Hand, die aufgeregt durch den ballongekränzten Eingang stämpfelten. Auch Seniorenpärchen freuten sich sichtlich, nicht nur über Gratiskaffee und -kuchen, sondern darüber, dass ihr Quartier jetzt einen ungezwungenen Treffpunkt bekommen hat: «Früher begegnete man sich vielleicht mal an der Bushaltestelle. Jetzt haben wir einen schönen Platz», sagt eine Anwohnerin, die schon über 30 Jahre im Dättnau wohnt.